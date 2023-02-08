"Укрзализныця" назначила новый поезд из Сумщины в Тернополь через Киев

"Укрзализныця" назначила поезд №769/770 Хутор-Михайловский – Киев – Тернополь, что даст жителям Сумской области возможность сообщения с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд будет отправляться с Хутор-Михайловского с 10 февраля в 16:34 по пятницам и воскресеньям, прибывать в Киев в 21:52, а в Тернополь - в 6:15.

В обратном направлении из Тернополя поезд будет следовать только в столицу, отправляться с 11 февраля по понедельникам и субботам в 7:06 и прибывать в Киев в 14:44.

В сообщении Киев - Хутор-Михайловский поезд будет курсировать с 12 февраля ежедневно, кроме понедельников и суббот. Отправка из Киева - в 10:16, прибытие в Хутор-Михайловский - в 15:55. Отправление с Хутор-Михайловского - с 14 февраля по вторникам, средам и четвергам в 16:34, прибытие в Киев - в 21:52.

"Этот поезд даст жителям Сумщины сообщение с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает новые поезда из Харькова и Киева в польские города Перемышль, Варшава и Хелм.