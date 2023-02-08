"Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд между Полтавой и Кременчугом

"Укрзализныця" назначает пригородный поезд №7006 Кременчуг - Полтава-Южная. Он будет курсировать с 10 февраля.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Жители Полтавщины получат на железнодорожных маршрутах удобный электропоезд, модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" назначает пригородный поезд №7006 Кременчуг - Полтава-Южная. Он будет курсировать с 10 февраля, отправляться из Кременчуга в 06:02 и прибывать в Полтаву в 08:12.

Поезд будет следовать через станции Галещина, Козельщина, Ганновка, Кобеляки, Лещиновка, Санжары и Перещепинская.

На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд ЕР9М, который:

пандусы;

крепление для велосипедов;

комфортные обновленные сиденья;

туалеты с пеленальным столиком;

модернизированные системы освещения и оповещения;

информационные табло.

Кроме того, до конца этого года железная дорога планирует модернизировать и поставить на маршруты в регионе еще по крайней мере два аналогичных электропоезда, которые будут отремонтированы с учетом потребностей пассажиров.

Напомним, филиал АО "Укрзализныця" "Донецкая железная дорога" назначил ряд пригородных пассажирских поездов для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках между населенными пунктами Донбасса и Харьковщины.