"Укрзалізниця" розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями: перелік поїздів

З 4 лютого філія АТ “Укрзалізниця” "Донецька залізниця" призначає низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях між населеними пунктами Донеччини та Харківщині.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, призначено поїзди:

№6602 та № 6604 Слов'янськ — Придонецька, №6603 Придонецька — Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька — Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ — Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка — Слов'янськ та Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине;

Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман, щоденно.

Крім того з 2 лютого курсують приміські поїзди:

№ 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

№ 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розширює мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначає нові поїзди з Харкова та Києва до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм.