"Укрзализныця" расширяет сообщения между Донецкой и Харьковской областями: перечень поездов

С 4 февраля филиал АО "Укрзализныця" "Донецкая железная дорога" назначает ряд пригородных пассажирских поездов для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках между населенными пунктами Донбасса и Харьковщины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, назначены поезда:

№6602 и №6604 Славянск — Придонецкий, №6603 Придонецкий — Славянск ежедневно. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;

№ 6705 Придонецкая - Кондратовка ежедневно и №6703 Славянск - Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;

№ 6704, № 6706 Кондратовка - Славянск. Остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино;

Также будет организована автобусная перевозка на участке Придонецка - Лиман, ежедневно.

Кроме того, со 2 февраля курсируют пригородные поезда:

№ 6812 Краматорск — Харьков на участке Краматорск — Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая — Харьков кроме понедельника. Остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;

№ 6813 Харьков – Славянск, что на участке Славянск – Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая – Харьков кроме понедельника. Остановки на станциях Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвинково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.

Напомним, "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает новые поезда из Харькова и Киева в польские города Перемышль, Варшава и Хелм.