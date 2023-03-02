"Укрзализныця" возвращает на маршрут "Слобожанский экспресс"

АО "Укрзализныця" в четверг, 2 марта, возобновляет курсирование регионального поезда "Слобожанский экспресс".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что региональный экспресс №805/806 Харьков — Сумы — Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16.03, прибывать в Сумы в 19.02 и в Конотоп в 21.08.

Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

У поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

В "Укрзализныце" добавили, что на маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКР-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут.

Напомним, "Укрзализныця" назначила поезд №769/770 Хутор-Михайловский – Киев – Тернополь, что даст жителям Сумской области сообщение с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.

Отметим, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.