"Укрзалізниця" встановлює автомати для продажу квитків: де з'явилися термінали

"Укрзалізниця" почала встановлювати автомати з продажу залізничних квитків. Наразі така послуга стає доступною для пасажирів приміських електропоїздів.

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Про це у своєму Фейсбуці написав блогер Олег Васильєв, а також Telegram-канал "Пасажири Києва".

Автомати помітили на приміському вокзалі Києва та на деяких платформах. Щоправда, термінали самообслуговування ще не підключені до мережі.

Судячи з наявних елементів на корпусі автомата, квитки будуть продаватися лише безготівково. Ймовірно, екран матиме функцію "touch screen", щоб користувачі могли обирати різні опції під час придбання проїзного документу.

Наразі пасажири приміських поїздів можуть купити квитки у касах або безготівково - за допомогою чат-ботів. Крім того, квитки на приміські сполучення можна придбати безпосередньо у контролерів-касирів.

Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" отримала заключну партію вагонів з купе для людей з інвалідністю. У них передбачено інклюзивну вбиральню, спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, є місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.