"Укрзализныця" устанавливает автоматы для продажи билетов: где появились терминалы

"Укрзализныця" начала устанавливать автоматы для продажи железнодорожных билетов. Пока такая услуга становится доступной для пассажиров пригородных электропоездов.

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Об этом в своем Фейсбуке написал блоггер Олег Васильев, а также Telegram-канал "Пассажиры Киева" .

Автоматы заметили на пригородном вокзале Киева и некоторых платформах. Правда, терминалы самообслуживания еще не подключены к сети.

Судя по имеющимся элементам на корпусе автомата, билеты будут продаваться только безналично. Вероятно, экран будет иметь функцию "touch screen", чтобы пользователи могли выбирать разные опции при покупке проездного документа.

В настоящее время пассажиры пригородных поездов могут купить билеты в кассах или безналично – с помощью чат-ботов. Кроме того, билеты на пригородные сообщения можно приобрести непосредственно у контролеров-кассиров.

Напомним, накануне "Укрзализныця" получила заключительную партию вагонов с купе для людей с инвалидностью. В них предусмотрена инклюзивная уборная, специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, есть место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкоговорящей связи с проводником.