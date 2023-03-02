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"Укрзализныця" устанавливает автоматы для продажи билетов: где появились терминалы
"Укрзализныця" начала устанавливать автоматы для продажи железнодорожных билетов. Пока такая услуга становится доступной для пассажиров пригородных электропоездов.
Об этом в своем Фейсбуке написал блоггер Олег Васильев, а также Telegram-канал "Пассажиры Киева" .
Автоматы заметили на пригородном вокзале Киева и некоторых платформах. Правда, терминалы самообслуживания еще не подключены к сети.
Судя по имеющимся элементам на корпусе автомата, билеты будут продаваться только безналично. Вероятно, экран будет иметь функцию "touch screen", чтобы пользователи могли выбирать разные опции при покупке проездного документа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время пассажиры пригородных поездов могут купить билеты в кассах или безналично – с помощью чат-ботов. Кроме того, билеты на пригородные сообщения можно приобрести непосредственно у контролеров-кассиров.
Напомним, накануне "Укрзализныця" получила заключительную партию вагонов с купе для людей с инвалидностью. В них предусмотрена инклюзивная уборная, специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, есть место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкоговорящей связи с проводником.