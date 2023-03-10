"Укрзализныця" начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры: изменится ли расписание движения поездов

"Укрзализныця" начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры, они повлияют на расписание движения ряда поездов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что ремонты начнутся с трех важных участков:

Фастов - Казатин. На период этих работ все поезда на участке будут двигаться медленнее на 5-25 минут. Это будет касаться сразу 37 поездов.

Одесса - Подольск в период с 27.03 по 14.04. Изменяется расписание движения 9 поездов до 5 мин на пути следования.

Также измениться расписание движения ряда поездов раховского направления.

"Поезд №55 Киев — Рахов с 26 марта по 9 мая будет отправляться из Киева в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 Рахов — Киев с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и будет следовать по привычному расписанию (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22)", - говорится в сообщении.

Также станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 Киев — Рахов в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной станции Рахов.

Для поезда №25/26 Одесса — Рахов с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче — с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с обычной конечной станции Рахов.

Также в период с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 Львов — Рахов — Львов будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое — Коломыя будет следовать Коломыя — Яремче — Коломыя (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового). "Марморосский экспресс" №753/754/755/756 Рахов — Валя Вишеулуй — Рахов не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

Тем временем с 12 марта возвращается рейс №807/808 Львов – Коломыя – Львов.

В "Укрзализныце" добавили, что все обновленные графики появятся в приложении и на сайте синхронно с открытием продажи билетов на указанные даты.

Напомним, АО "Укрзализныця" со 2 марта возобновило курсирование регионального поезда "Слобожанский экспресс".