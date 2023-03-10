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В "Дії" обрали нову назву "Південно-Західної залізниці" у Києві і запустили нове голосування
В "Дії" завершилося голосування щодо нової назви "Південно-Західної залізниці" у Києві. Більшість українців проголосувала за назву “Центральна залізниця”. Про це 10 березня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
За "Центральну залізницю" проголосували 417,2 тисяч користувачів з понад 1,1 млн тих, хто прийняв участь.
"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки "Укрзалізниці" назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати", — прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Тепер у "Дії" запустили опитування про нову назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей. Серед варіантів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Харківська залізниця;
- Слобожанська залізниця;
- Слобідська залізниця;
- Східна залізниця.
Опитування в застосунку "Дія" триватиме з 10 до 17 березня. Щоб прийняти участь потрібно авторизуватися у застосунку, потім вибрати "Послуги" та перейти в розділ "Опитування".
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" раніше повідомляли, що регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. А нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України.