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Транспорт
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В "Дії" обрали нову назву "Південно-Західної залізниці" у Києві і запустили нове голосування

Перейменування гілок "Укрзалізниці", опитування в "Дії"
У "Дії" обирають нові назви гілок "Укрзалізниці". Фото: скріншот відео Мінцифри

В "Дії" завершилося голосування щодо нової назви "Південно-Західної залізниці" у Києві. Більшість українців проголосувала за назву “Центральна залізниця”. Про це 10 березня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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За "Центральну залізницю" проголосували 417,2 тисяч користувачів з понад 1,1 млн тих, хто прийняв участь.

"Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки "Укрзалізниці" назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати", — прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Тепер у "Дії" запустили опитування про нову назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей. Серед варіантів:

  1. Харківська залізниця;
  2. Слобожанська залізниця;
  3. Слобідська залізниця;
  4. Східна залізниця.

Опитування в застосунку "Дія" триватиме з 10 до 17 березня. Щоб прийняти участь потрібно авторизуватися у застосунку, потім вибрати "Послуги" та перейти в розділ "Опитування".

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" раніше повідомляли, що регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. А нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України.

Автор:
Віта Молодан