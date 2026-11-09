Шпигунський скандал: глава Nvidia зізнався у зраді дружині з китайською агенткою

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан потрапив у гучний скандал, визнавши роман із підозрюваною китайською шпигункою. Це спричинило найсерйознішу управлінську кризу за 30-річну історію компанії та створило ризики для всього ринку штучного інтелекту.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Керівник публічно визнав провину

У недільній службовій записці для співробітників Дженсен Хуан публічно зізнався у невірності дружині та вибачився перед родиною, заявивши, що його вчинкам немає виправдання. На тлі цього Nvidia розпочинає розслідування.

Раніше він заявляв, що у його стосунках з жінкою, яка працювала на клієнта з Сінгапуру, немає нічого неприйнятного.

"Я був невірним своїй дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Немає виправдання тому, що я зробив. Мені дуже шкода", – сказав 63-річний Хуан у службовій записці.

Це стало важким моментом для лідера, який перетворився на справжню знаменитість Кремнієвої долини завдяки фірмовим шкіряним курткам. Одночасно Хуан заявив про повну готовність співпрацювати зі слідством, наголосивши на своїй відданості захисту національної безпеки США.

Рада директорів розпочинає розслідування

Рада директорів Nvidia вже створила спеціальний комітет із незалежних директорів та залучила зовнішніх юристів для перевірки фактів.

Головна мета — з'ясувати, чи став очільник компанії об'єктом впливу іноземної розвідки через стосунки з Еліс Хуан (Хуан Ле), колишньою топменеджеркою Megaspeed International, яка не була пов'язана з нею, і яку американська влада розслідувала та дійшла висновку, що вона є агентом китайської розвідки.

Хоча наразі немає підстав вважати, що корпоративні секрети чи національна безпека зазнали шкоди, перевірка охопить усі деталі справи.

Події всередині Nvidia миттєво відбилися на фінансових показниках. За даними Reuters, в понеділок акції Nvidia впали більш ніж на 6% на торгах у Франкфурті, продовживши розпродаж минулого тижня та піднявши акції до нових багатомісячних мінімумів. На цих рівнях виробник чіпів міг втратити близько 270 мільярдів доларів від ціни закриття в п'ятницю, згідно з даними LSEG Datastream.

Оскільки Nvidia розробляє ключові чіпи для ШІ та реалізує проєкти вартістю в сотні мільярдів доларів разом із Волл-стріт, аналітики побоюються розхитування всієї галузі. Водночас Дональд Трамп вже публічно захистив Хуана, назвавши його "прекрасною людиною", яка має зберегти свою посаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капіталізація Nvidia сягнула $5,7 трлн на тлі викупу акцій та оптимізму щодо ШІ, коли інвестори масово повернулися до купівлі цінних паперів корпорації після двомісячного розпродажу на біржі.