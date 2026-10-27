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Nvidia інвестує $3 млрд у Meta для спільного розвитку ШІ-асистента Muse

Nvidia, Meta
Nvidia інвестує $3 млрд у Meta для спільного розвитку ШІ-асистента Muse

Американські технологічні компанії Nvidia та Meta оголосили про поглиблення співпраці щодо асистента штучного інтелекту Muse та пов'язаних із ним моделей. У межах угоди виробник мікрочипів інвестує 3 мільярди доларів у випуск акцій материнської структури Facebook.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Моделі та агенти лінійки Muse, що працюють на апаратній базі Nvidia, тісніше взаємодіятимуть із розробками виробника чипів для підвищення продуктивності та скорочення операційних витрат. 

Асистент Muse (внутрішня кодова назва — Hatch) є ключовим елементом стратегії очільника Meta Марка Цукерберга із забезпечення щоденних мільярдних користувачів сервісів компанії так званим "персональним суперінтелектом".

Систему створено на базі відкритого ШІ-агента OpenClaw. Вона здатна отримувати доступ до електронної пошти, календарів, платіжних сервісів, медичних даних, покупок та розумних домашніх пристроїв, причому користувачі можуть анулювати цей доступ у будь-який час.

Рекордний випуск акцій та безпека автономних систем

Раніше того ж дня корпорація Meta збільшила обсяг розміщення власних акцій до 97,5 мільярда доларів, що стало найбільшим залученням фінансування в її історії. Рішення ухвалили на тлі нарощування капіталовкладень в інфраструктуру штучного інтелекту.

Компанії також можуть вивчити можливості тіснішої взаємодії на основі платформи Nvidia OpenShell, зокрема для безпечного розгортання програмного забезпечення та моніторингу поведінки штучного інтелекту за допомогою спеціального інструменту контролю під назвою Sentry.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta планувала залучити $95 млрд на розвиток ШІ через продаж акцій, а якірними інвесторами розміщення мали виступити виробники мікрочипів Nvidia, AMD та Broadcom.

Автор:
Максим Кольц

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