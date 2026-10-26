Meta залучить рекордні $95 млрд на розвиток ШІ через продаж акцій

Американська корпорація Meta планує залучити 95 мільярдів доларів через одне з найбільших в історії розміщень акцій. Кошти спрямують на покриття масштабних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту. Якірними інвесторами розміщення виступлять провідні виробники мікрочипів Nvidia, AMD та Broadcom.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Залучення капіталу відбуватиметься у два етапи:

$35 млрд компанія планує отримати в межах гарантованого публічного розміщення акцій, процес якого стартував у понеділок. Спільними провідними букранерами виступають інвестиційні банки Morgan Stanley та Goldman Sachs.

$60 млрд Meta розраховує залучити через програму продажу акцій за ринковою ціною, запуск якої запланований на перший квартал 2027 року.

Партнери корпорації — Nvidia, AMD та Broadcom, які постачають Meta мікрочипи та обчислювальну інфраструктуру для дата-центрів, підтвердили зацікавленість виступити якірними інвесторами угоди. За інформацією Meta, ці три компанії можуть сукупно внести до 5 мільярдів доларів.

Як пояснили в компанії, технології штучного інтелекту відкривають суттєві можливості для базового бізнесу та нових сервісів, а інвестиції в ШІ вже забезпечують відчутну віддачу через зростання залученості аудиторії, покращення ефективності реклами та вищу монетизацію.

Перегони техгігантів та занепокоєння ринку

Рішення Meta стало черговим свідченням того, як технологічні гіганти виходять на ринки капіталу для фінансування амбіцій у сфері ШІ. У червні холдинг Alphabet оголосив про залучення 90 млрд доларів через продаж акцій, а компанія SpaceX провела найбільше в історії первинне публічне розміщення (IPO).

Очікується, що до кінця року на біржу також вийде розробник Anthropic. Водночас так звані гіперскейлери планують сукупно витратити до 700 млрд доларів на дата-центри для ШІ лише цього року.

Розміщення акцій відбувається на тлі просідання американського технологічного сектора: індекс Nasdaq 100 за останній місяць утратив понад 5% через розпродаж акцій напівпровідникових компаній та сумніви інвесторів щодо стійкості ШІ-буму.

Минулого тижня Meta попередила ринок про необхідність залучити сотні мільярдів доларів протягом кількох років задля ставки на ШІ, очікуючи капітальні витрати на рівні до 145 млрд доларів у поточному році (попри приріст виручки на 26% у третьому кварталі).

Ця заява спричинила падіння акцій компанії на 7% у четвер. Крім того, компанія взяла на себе зобов'язання спрямувати понад 800 млрд доларів упродовж десятиліття на оренду дата-центрів, закупівлю електроенергії та розвиток лінійки переносної електроніки, зокрема розумних окулярів Ray-Ban Meta.

Meta активно наздоганяє конкурентів — OpenAI, Google та Anthropic. Нещодавно компанія презентувала флагманську модель Muse Wonder AI, а також споживчого ШІ-агента Muse, який за місяць після запуску залучив мільйони користувачів.

Для випуску нових паперів запровадили спеціальну акціонерну структуру, покликану залучити капітал без розмивання частки та контролю Марка Цукерберга над корпорацією. Утім, цей крок може викликати невдоволення інвесторів, адже у 2017 році Meta вже була змушена відмовитися від схожої схеми через опір акціонерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta готується витратити рекордні $825 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту, уклавши довгострокові контракти на оренду потужностей та електроенергію для розвитку власних моделей.