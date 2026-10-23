Meta готується витратити рекордні $825 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту

Американська корпорація Meta Platforms домовилася про спрямування близько 825 мільярдів доларів на майбутні витрати за договорами оренди та довгостроковими контрактами, більшість із яких пов'язана з обчислювальною інфраструктурою та розвитком штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з документами, поданими компанією до регуляторних органів, операційна та фінансова оренда, яка ще не відображена на балансі Meta, оцінюється у $355,7 млрд. Ця сума охоплює оренду центрів обробки даних та енергетичної інфраструктури, угоди щодо яких стартують цього року й діятимуть до 2036 року включно.

Крім того, станом на 30 вересня компанія окремо зафіксувала безвідкличні короткострокові та довгострокові контракти ще на $454,5 млрд. Значна частина цих угод стосується оренди сторонніх хмарних обчислювальних потужностей, угод на постачання електроенергії для дата-центрів, а також споживчого апаратного забезпечення для підрозділу Reality Labs.

Новий клас акцій та хмарні ресурси

Meta також взяла на себе зобов'язання придбати хмарні потужності на суму до $14,7 млрд упродовж наступних п'яти років, хоча підсумковий обсяг може зменшитися, якщо постачальник послуг продаватиме невикористані ресурси іншим клієнтам.

Під час оприлюднення квартального звіту технологічний гігант суттєво підвищив плани щодо капітальних витрат на поточний рік. Окрім того, компанія оголосила про запуск нового класу акцій без права голосу, які планує використовувати як інструмент для майбутніх поглинань бізнесів та фінансування масштабних інфраструктурних видатків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд покарав Meta за обман користувачів штрафом на $25 млрд, коли суд присяжних у Санта-Фе зобов'язав корпорацію виплатити штату Нью-Мексико один із найбільших цивільних штрафів проти окремої компанії в історії американського правосуддя.