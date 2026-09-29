Meta продаватиме штучний інтелект бізнесу, щоб заробити на витратах

Корпорація Meta запускає новий бізнес-напрям із продажу інструментів штучного інтелекту корпоративним клієнтам. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг намагається відкрити нові джерела доходу та повернути гігантські інвестиції в технології.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Материнська компанія Facebook та Instagram оголосила про створення підрозділу Meta Enterprise Platform. Він об'єднає персонального асистента Muse, інструменти для написання коду та прямий доступ до передових ШІ-моделей компанії.

Очолить новий напрям генеральний директор компанії MongoDB Чірантан Десай, який звітуватиме особисто Цукербергу. На тлі повідомлення про його перехід акції MongoDB впали майже на 20%, тоді як акції Meta знизилися на 4%.

Навіщо компанії окремий напрям для бізнесу

Головна мета нового підрозділу — перетворити величезні витрати на ШІ на стабільний прибуток, зменшивши залежність компанії від класичного рекламного бізнесу. Цього року капітальні витрати Meta можуть сягнути рекордних 145 млрд доларів, більша частина з яких іде на інфраструктуру дата-центрів і розробку передових моделей.

Цукерберг пояснив, що нова платформа стане наступною ключовою опорою бізнесу Meta, а інвестиції в технології водночас зміцнять рекламу та створять нові джерела прибутків. Своєю чергою Десай зазначив, що платформа перетворить напрацювання Meta на готові продукти та сервіси, які компанії зможуть впроваджувати у свої процеси для зростання.

Окрім продажу програмних рішень, компанія розглядає використання потужностей власних дата-центрів для корпоративних клієнтів. Раніше керівник Meta вже обговорював можливість продажу надлишкових обчислювальних ресурсів, що дозволить компанії конкурувати з хмарними гігантами Amazon і Microsoft.

Успіх додатка Muse

Останніми тижнями вартість акцій Meta помітно зростала завдяки успіху споживчого ШІ-помічника Muse, який розвіяв сумніви інвесторів щодо масштабних витрат компанії.

Додаток пропонує користувачам команду автономних помічників для виконання щоденних завдань: замовлення продуктів, бронювання подорожей та ведення фінансів. Від моменту запуску на початку вересня програма стала найбільш завантажуваним додатком в американських магазинах додатків для Apple та Android.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг представив новий кишеньковий гаджет під назвою Meta Charm, який розроблений для використання штучного інтелекту Muse.