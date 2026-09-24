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Meta презентувала кишеньковий гаджет зі штучним інтелектом

Цукерберг
Цукерберг вкладає мільярди у нові пристрої зі штучним інтелектом/Meta

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг представив новий кишеньковий гаджет під назвою Meta Charm, який розроблений для використання штучного інтелекту Muse. 

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Пристрій за розміром нагадує чохол для Apple AirPods і оснащений приблизно дво-дюймовим сенсорним екраном із підтримкою 5G.

Ґаджет, схожий на тамагочі, розроблений для людей, які не носять розумні окуляри Meta, і Цукерберг назвав його найшвидшим способом поговорити з Muse, не одягаючи їх.

Продажі новинки мають стартувати до різдвяних свят у грудні, проте точну вартість компанія наразі не розголошує.

Фото 2 — Meta презентувала кишеньковий гаджет зі штучним інтелектом

Розширення можливостей помічника Muse

Meta інтегрувала свого вірусного помічника Muse в усю лінійку розумних окулярів, наділивши його новими функціями комп'ютерного використання та інтеграцією з відомими торговельними мережами Walmart, Best Buy та Gap.

Це дозволить користувачам здійснювати покупки та виконувати щоденні завдання через голосові команди.

Одночасно компанія продемонструвала футуристичні окуляри віртуальної реальності вартістю 1299 доларів із запуском навесні 2027 року, які за вагою нагадують колоду гральних карт завдяки виносу процесора та акумулятора в окремий корпус.

Запуск окулярів без камери

З метою зниження напруги навколо проблем приватного життя Meta презентувала нові окуляри Ray-Ban Meta Audio без вбудованих камер, які з'являться у продажу з 13 жовтня за ціною 349 доларів.

Відсутність камери дозволила зробити оправи значно легшими, збільшити час автономної роботи до 12 годин та запропонувати ретро-дизайни.

Проте експерти застерігають, що запис звуку без яскравих індикаторів усе ще породжує питання конфіденційності, які можуть вплинути на сприйняття нових технологій споживачами.

Раніше компанія Meta представила нову безкоштовну модель штучного інтелекту Muse Glimmer на 30 мільярдів параметрів, яку можна завантажити та запустити на домашньому ПК з однією відеокартою. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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