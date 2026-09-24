Meta представила карманный гаджет с искусственным интеллектом

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг представил новый карманный гаджет под названием Meta Charm, разработанный для использования искусственного интеллекта Muse.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Устройство по размеру напоминает чехол для Apple AirPods и оснащен примерно двух-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой 5G.

Гаджет, похожий на тамагочи, разработан для людей, не носящих умные очки Meta, и Цукерберг назвал его самым быстрым способом поговорить с Muse, не надевая их.

Продажи новинки должны стартовать к рождественским праздникам в декабре, однако точную стоимость компания пока не разглашает.

Расширение возможностей помощника Muse

Meta интегрировала своего вирусного помощника Muse во всю линейку интеллектуальных очков, наделив его новыми функциями компьютерного использования и интеграцией с известными торговыми сетями Walmart, Best Buy и Gap.

Это позволит пользователям совершать покупки и выполнять ежедневные задания через голосовые команды.

Одновременно компания продемонстрировала футуристические очки виртуальной реальности стоимостью 1299 долларов с запуском весной 2027 года, по весу напоминающих бревно игральных карт благодаря выносу процессора и аккумулятора в отдельный корпус.

Запуск очков без камеры

С целью снижения напряжения вокруг проблем частной жизни Meta представила новые очки Ray-Ban Meta Audio без встроенных камер, которые появятся в продаже с 13 октября по цене 349 долларов.

Отсутствие камеры позволило сделать оправы значительно более легкими, увеличить время автономной работы до 12 часов и предложить ретро-дизайны.

Однако эксперты предостерегают, что запись звука без ярких индикаторов все еще рождает вопросы конфиденциальности, которые могут повлиять на восприятие новых технологий потребителями.

Ранее компания Meta представила новую бесплатную модель искусственного интеллекта Muse Glimmer на 30 млрд параметров, которую можно загрузить и запустить на домашнем ПК с одной видеокартой.