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Meta представила нового ИИ-агента Muse для персональных покупок и планирования
Компания Meta Platforms представила персонального агента искусственного интеллекта под названием Muse. Инструмент предназначен для автоматизации ежедневных задач и может выполнять задачи от имени пользователя.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.
"У каждого будет исключительно способный персональный агент, понимающий вас, ваши цели и все, что вас волнует", - сказал соучредитель Meta Марк Цукерберг.
Возможности нового ИИ-агента
Агент помогает с онлайн-покупками, покупкой билетов в кино, планированием встреч, уроков тенниса и других дел.
Пользователи могут давать своему агенту имя и аватар, а также выбирать стиль общения. Muse подключается к электронной почте и фитнес-трекерам и продолжает работать в фоновом режиме после закрытия программы. Сервис уже интегрирован с платформами Ticketmaster, OpenTable, Gmail, Google Calendar и Drive.
"Я действительно использую ее как второй мозг", - сказал главный директор по искусственному интеллекту Meta Александр Ван.
Безопасность и автономность работы
Muse работает на выделенном виртуальном компьютере в облаке. Помощник будет вести учет выполненных и запланированных действий, не передавать данные в рекламную систему Meta и запрашивать подтверждение пользователя перед совершением важных действий или покупок. В менее щекотливых вопросах агент функционирует автономно.
Если требуемого сервиса нет в списке партнеров, пользователи могут попросить Muse создать собственный коннектор через API.
Доступность и стоимость
Первоначально сервис станет доступным в США для людей от 18 лет. Muse доступен на iOS, Android, через сайт muse.ai, в WhatsApp, а затем его интегрируют в smart-очки Meta.
Компания предлагает бесплатную версию, а также платные ежемесячные тарифы стоимостью $20 или $100 за дополнительную вычислительную мощность.
Напомним, китайская компания ByteDance готовит модель искусственного интеллекта для создания пространственного видео в реальном времени. Разработка будет конкурировать с решениями от Meta и Google в сфере робототехники, игр и беспилотного транспорта.