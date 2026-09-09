Meta представила нового ИИ-агента Muse для персональных покупок и планирования

Компания Meta Platforms представила персонального агента искусственного интеллекта под названием Muse. Инструмент предназначен для автоматизации ежедневных задач и может выполнять задачи от имени пользователя.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

"У каждого будет исключительно способный персональный агент, понимающий вас, ваши цели и все, что вас волнует", - сказал соучредитель Meta Марк Цукерберг.

Возможности нового ИИ-агента

Агент помогает с онлайн-покупками, покупкой билетов в кино, планированием встреч, уроков тенниса и других дел.

Пользователи могут давать своему агенту имя и аватар, а также выбирать стиль общения. Muse подключается к электронной почте и фитнес-трекерам и продолжает работать в фоновом режиме после закрытия программы. Сервис уже интегрирован с платформами Ticketmaster, OpenTable, Gmail, Google Calendar и Drive.

"Я действительно использую ее как второй мозг", - сказал главный директор по искусственному интеллекту Meta Александр Ван.

Безопасность и автономность работы

Muse работает на выделенном виртуальном компьютере в облаке. Помощник будет вести учет выполненных и запланированных действий, не передавать данные в рекламную систему Meta и запрашивать подтверждение пользователя перед совершением важных действий или покупок. В менее щекотливых вопросах агент функционирует автономно.

Если требуемого сервиса нет в списке партнеров, пользователи могут попросить Muse создать собственный коннектор через API.

Доступность и стоимость

Первоначально сервис станет доступным в США для людей от 18 лет. Muse доступен на iOS, Android, через сайт muse.ai, в WhatsApp, а затем его интегрируют в smart-очки Meta.

Компания предлагает бесплатную версию, а также платные ежемесячные тарифы стоимостью $20 или $100 за дополнительную вычислительную мощность.

Напомним, китайская компания ByteDance готовит модель искусственного интеллекта для создания пространственного видео в реальном времени. Разработка будет конкурировать с решениями от Meta и Google в сфере робототехники, игр и беспилотного транспорта.