Регулятор объяснил новые правила отключения электроэнергии: когда потребитель не будет платить за подключение

С 1 октября в Украине заработает единый механизм определения стоимости отключения и возобновления электроснабжения. Бытовые потребители с долгом менее 1664 грн не должны будут оплачивать эти работы, а для других случаев НКРЭКУ установила предельную стоимость услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на разъяснение НКРЭКУ.

Изменения предусмотрены постановлением регулятора №1565 от 24 сентября. Большинство новых правил начали действовать 26 сентября, а механизм расчета стоимости отключения и подключения вступает в силу 1 октября.

Когда за отключение не нужно платить

Если на момент оформления предупреждения долг бытового потребителя был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 1664 грн — расходы на отключение и последующее восстановление электроснабжения на него не будут возлагаться.

Это не значит, что при таком долге потребителя не могут отключить. Речь идет именно об освобождении от оплаты стоимости работ по отключению и подключению.

Правило также будет действовать, если уже после отключения оператор скорректирует объемы потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальный долг был меньше 1664 грн.

Не будет платить потребитель и в случае если его отключили с нарушением установленной процедуры.

При этом поставщик должен предупредить о возможном отключении за долг не менее 10 рабочих дней.

Сколько будет стоить отключение и подключение

С 1 октября операторы систем распределения должны рассчитывать стоимость работ по единому механизму. Примерная средняя предельная стоимость одной услуги без НДС составит:

дистанционное отключение или подключение - 170 грн ;

работы на счетчике или автоматическом выключателе при напряжении до 1 кВ - 510 грн ;

работы на опоре линии электропередачи до 1 кВ - 1020 грн.

К примеру, если потребителя отключили непосредственно на счетчике, отключение и последующее подключение вместе будут ориентировочно стоить 1020 грн без НДС.

До смены правил у отдельных операторов общая стоимость таких работ могла достигать около 5 тыс. грн.

Оператор также будет обязан выбирать самый дешевый и менее сложный способ отключения, если это технически возможно. Дополнительно взимать плату за работы, необходимые для самого отключения или подключения, включая пломбировку или техническую проверку, не разрешается.

Когда должны вернуть свет

После устранения причины отключения и выполнения необходимых условий электроснабжения должны быть восстановлены в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности.

Если нужно оплатить работы, счет должен быть предоставлен в течение одного рабочего дня после получения заявления на восстановление электроснабжения.

Напомним, задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2026 достигла 104 млрд грн. В частности, долги за поставку и распределение электроэнергии составили 17,3 млрд. грн.