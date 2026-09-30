Цены на 1-комнатные квартиры в Украине в 2026 году: где жилье подорожало больше всего

Стоимость 1-комнатных квартир в областных центрах Украины за год в основном выросла. Больше всего подорожало жилье в Хмельницком и Львове, в то время как в Херсоне и Ровно медиани цены снизились. Дороже всего покупать однокомнатную квартиру сейчас в Ужгороде, а Киев занимает третье место по стоимости.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на OLX.

Где больше всего подорожали 1-комнатные квартиры

По данным команды OLX Недвижимость, сравнившая ситуацию на рынке купли-продажи за август 2026 и 2025 годов, наиболее существенный рост медианных цен зафиксировали в Хмельницком. За год стоимость однокомнатных квартир здесь увеличилась на 20% – около $44,7 тыс.

Второе место по темпам подорожания занял Львов. Медианная цена квартиры выросла на 19% и достигла 77,2 тыс. долларов.

Еще на 17% подорожали однокомнатные квартиры в Кропивницком и Виннице. Стоимость жилья в этих городах составила $31,8 тыс. и $59,2 тыс. соответственно.

В Одессе и Ивано-Франковске цены выросли на 16%. Приобрести 1-комнатную квартиру в среднем можно было за $51,9 тыс. в Одессе и $50,2 тыс. в Ивано-Франковске.

Еще в трех областных центрах медиани цены выросли на 13%:

Ужгород – $78,3 тыс.;

Тернополь – $52 тыс.;

Суммы – $24 тыс.

Именно Ужгород возглавляет рейтинг городов по медианной стоимости 1-комнатной квартиры.

Как изменились цены в других областных центрах

Заметный, хотя и менее стремительный рост стоимости жилья, наблюдался еще в ряде городов.

В Житомире однокомнатные квартиры за год подорожали на 11% – до $52 тыс. В Черкассах и Полтаве медиани цены увеличились на 7% и составили $48,3 тыс. и $39,6 тыс. соответственно.

На 6% увеличилась стоимость квартир в Черновцах, Харькове и Николаеве. В то же время, цены в этих городах существенно отличаются. В Черновцах медианная стоимость составила $60,2 тыс., в Харькове – $25,1 тыс., а в Николаеве – $20,5 тыс.

Более низкие цены на жилье сохраняются преимущественно в городах востока и юга Украины. Одним из факторов остается ситуация с безопасностью и близость к зоне боевых действий. В то же время рост цен в части этих городов может свидетельствовать о постепенном оживлении рынка недвижимости.

В Днепре, Киеве и Чернигове стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 4%. В столице медианная цена в августе 2026 года составила $75 тыс. Таким образом, Киев оказался на третьем месте по стоимости жилья, уступив Ужгороду и Львову.

В Днепре медианная цена выросла до $31,6 тыс., а в Чернигове – до $34,2 тыс.

Меньше всего среди городов, где цены выросли, подорожали квартиры в Запорожье. За год показатель увеличился на 2% – до $16 тыс.

Где квартиры подешевели

Ровно и Херсон стали единственными областными центрами, где медиа стоимость 1-комнатных квартир за год снизилась.

В Ровно цена сократилась на 5% – до $55,5 тыс. В Херсоне падение оказалось более значительным: минус 14%, до $12 тыс.

Таким образом Херсон остается городом с самой низкой медианной ценой 1-комнатной квартиры среди областных центров Украины.

В августе 2026 года рынок 1-комнатных квартир демонстрировал преимущественно положительную динамику. Активнее всего жилье дорожало в западных и центральных областях, где медианные цены в ряде городов уже превышают показатели столицы.

В то же время в прифронтовых регионах квартиры остаются более доступными. На динамику цен влияют не только спрос и структура предложения, но и ситуация в конкретном городе и регионе.

Вывод

В целом, рынок 1-комнатных квартир в Украине в 2026 году демонстрирует преимущественно рост цен. Больше всего жилье подорожало в западных и центральных областях, тогда как в прифронтовых городах квартиры остаются доступнее. В то же время, снижение цен в Херсоне и Ровно свидетельствует о неоднородной динамике рынка, на которую влияют спрос, предложение и ситуация с безопасностью.

Напомним, в октябре средняя цена квадратного метра в наиболее популярных новостройках может вырасти как минимум на 3-5%. Наиболее вероятным такое повышение в жилых комплексах, готовность которых превышает 50%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.