Аренда жилья в Киеве и Одессе дешевеет на фоне атак, а на западе Украины продолжает дорожать

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине показывает разнонаправленную динамику. За последний месяц цены снизились в Киеве и Одессе, в то время как во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске продолжили расти.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на данные ЛУН.

Заметнее всего среди сравниваемых городов аренда подешевела в Одессе – на 11%, до 13 400 грн в месяц. В Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры упала на 3% и составляет около 18 000 грн.

Эта динамика наблюдается на фоне интенсивных российских атак на оба города. В Одессе в течение последнего месяца регулярно испытывала удары энергетическая инфраструктура. Киев также пережил серию массированных атак во второй половине августа и начале сентября, в том числе с повреждением и разрушением жилых домов.

По словам руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, после начала полномасштабной войны обстрелы длительное время не оказали заметного прямого влияния на стоимость аренды в экономически активных городах.

"С середины 2022 года обстрелы очень мало оказывали непосредственное влияние на цену аренды, особенно в экономически активной столице – рынок адаптировался, спрос стабилизировался несмотря на регулярные атаки. То, что мы видим сейчас в Киеве, – первый за длительное время сигнал, что интенсивность ударов в столице снова сказывается на готовности платить за аренду в конкретном городе", – сказал он.

В то же время у данных ЛУН нет отдельного доказательства причинно-следственной связи между атаками и изменением цен. На динамику аренды могут влиять сезонность, миграция населения, структура предложения и характеристики конкретного жилья.

На западе Украины аренда дорожает

В отличие от Киева и Одессы, в западных городах цены продолжают расти.

Во Львове аренда однокомнатных квартир за месяц выросла на 9% – до 26 900 грн. В годовом исчислении повышение составляет 43,5%.

В Ужгороде средняя стоимость аренды за месяц увеличилась на 8% – до 29100 грн. За год цена выросла на 40%.

В Ивано-Франковске квартиры подорожали больше среди городов в выборке – на 11% за месяц. Средняя цена аренды сейчас составляет 22400 грн, а за год она выросла на 42%.

Для сравнения, в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры практически не изменилась за год. В Одессе годовой рост составляет 12%.

Таким образом, за последний месяц рынок продемонстрировал четкий географический разрыв: аренда подешевела в Киеве и Одессе, тогда как западные областные центры продолжили фиксировать двузначный или близкий к нему рост.

Квартиры в Киеве и Одессе все равно сдаются через несколько дней

Снижение стоимости аренды пока не свидетельствует о падении активности рынка.

По данным ЛУН, однокомнатную квартиру в Киеве в среднем удается сдать за четыре дня, в Одессе – за пять, а во Львове – за шесть.

Это означает, что спрос на арендное жилье остается достаточным, а квартиры не простаивают на рынке в течение длительного времени. Осенний сезон традиционно поддерживает активность, в то время как дополнительным фактором может быть внутренняя миграция – как между городами, так и между районами.

В преддверии нового отопительного сезона все большее значение для арендаторов могут приобретать не только цена и район, но и технические характеристики жилья. Среди них – автономное отопление, резервное питание, наличие укрытия поблизости и готовность дома к возможным перебоям с электроэнергией.

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на новостройки в сентябре-октябре. Средняя стоимость квадратного метра в наиболее популярных новостройках может увеличиться, по меньшей мере, на 3-5%. Наиболее вероятным такое повышение в жилых комплексах, готовность которых превышает 50%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.