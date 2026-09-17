Из-за тревог в кинотеатрах Multiplex отменили 68% сеансов

Длительные воздушные тревоги существенно дестабилизируют работу кинотеатров в столице и по всей стране. В киевских кинотеатрах сети Multiplex за первые 11 дней сентября из 2613 запланированных показов состоялось лишь 32%, остальные были отменены из-за постоянных тревог. В целом по этой сети по всей стране запланировано 6354 сеансов, из которых состоялось около 42%.

Об этом сообщили в компании.

В июле в кинотеатрах сети Multiplex из-за ситуации безопасности было отменено 438 сеансов, в августе этот показатель вырос до 1 490.

Всего в Украине около 300 компаний, имеющих лицензию на показ кинофильмов, большую часть рынка делят около десятка компаний. Самая большая из них – сеть Multiplex, насчитывающая 27 кинотеатров.

Увеличение обстрелов и тревог существенно изменило поведение зрителей. Люди все реже планируют поход в кино за несколько дней вперед, а большинство билетов покупают непосредственно в день показа или за час-два до сеанса.

В пресс-службе Multiplex отмечают, что зрители все чаще выбирают дневные и ранние вечерние показы, чтобы иметь больше времени на возвращение домой к началу комендантского часа.

"Также наблюдается отложенный эффект: из-за регулярных и длительных тревог у части аудитории формируется ожидание, что сеанс будет прерван, поэтому они вообще откладывают визит в кинотеатр", — добавили в компании.

Кроме вынужденных остановок работы из-за тревог, торговая инфраструктура Украины испытывает и прямые атаки со стороны врага. Только за последний месяц от обстрелов пострадали ТРЦ «Мануфактура» в Сумах (поврежден фасад и конструкции), ТРК City Mall в Запорожье и (пожар более 700 кв. м) и ТРК Sun Gallery в Кривом Роге (масштабный пожар из-за попадания БпЛА) .

Торговый центр "Гулливер" в Павлограде, " Амстор" в Запорожье также прекратили работу после российского удара 10 и 11 сентября . Убытки отрасли Украинский совет торговых центров (УРТЦ) по состоянию на август 2026 года примерно оценивает более 3,23 млрд грн.

Напомним, с 10 сентября ряд киевских ТРЦ, среди которых Dream, Retroville, River Mall и Victoria Gardens перешли на новый режим работы. Согласно постановлению Кабмина №1092, они продолжают работать при «желтом» уровне воздушной угрозы и закрываются только во время «красного».

В то же время некоторые объекты сохранили собственные правила безопасности: ЦУМ полностью прекращает работу при любой тревоге, тогда как в Ocean Plaza во время угроз продолжают работать минус первый этаж и паркинг в формате укрытия.