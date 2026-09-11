Россия ночью ударила по ТЦ "Амстор" в Запорожье: детали и последствия атаки

В ночь на 11 сентября российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, в результате чего существенные повреждения получил торговый центр сети "Амстор".

Как пишет Dilo, об этом информирует Украинский совет торговых центров.

Из-за вражеского удара на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщили в ГСЧС, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров торгового центра. Кроме того, зафиксировано попадание в офисное помещение, где произошло возгорание на площади 50 квадратных метров.

"В городе повреждена крыша девятиэтажного жилого дома, где возник пожар на площади 80 кв. м. Также зафиксировано попадание в торговый центр с возгоранием на 500 кв. м и пожар в офисном помещении на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов — пожарные были вынуждены прерывать работу и переходить в укрытие.

Все пожары полностью ликвидированы, на местах прилетов продолжают работать профильные экстренные службы города.

Ранее сообщалось, что крупнейший ТРЦ Запорожья City Mall приостановит работу после обстрела соседнего "Эпицентра". Запорожский торгово-развлекательный комплекс закрылся и не будет принимать посетителей как минимум до конца сентября из-за последствий разрушений рядом.