Росія вночі вдарила по ТЦ "Амстор" у Запоріжжі: деталі та наслідки атаки

У ніч на 11 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, внаслідок чого суттєвих пошкоджень зазнав торговельний центр мережі "Амстор".

Як пише Dilo, про це інформує Українська рада торгових центрів.

Через ворожий удар на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

У ДСНС повідомили, що вогонь охопив площу у 500 квадратних метрів торговельного центру. Крім того, зафіксовано влучання в офісне приміщення, де виникло загоряння на площі 50 квадратних метрів.

"У місті пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 кв. м та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття.

Наразі всі пожежі повністю ліквідовані, на місцях прильотів продовжують працювати профільні екстрені служби міста.

Раніше повідомлялося, що найбільший ТРЦ Запоріжжя City Mall призупинить роботу після обстрілу сусіднього "Епіцентру". Запорізький торгово-розважальний комплекс зачинився і не прийматиме відвідувачів щонайменше до кінця вересня через наслідки руйнувань поруч.