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ТЦ "Гулливер" в Павлограде закрыли после удара

ТЦ "Гулливер" в Павлограде закрыли после удара
ТЦ "Гулливер" в Павлограде закрыли после удара

Торговый центр "Гулливер" в Павлограде временно прекратил работу после удара 10 сентября. Здание получило повреждения, на объекте продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на администрацию ТЦ "Гулливер".

Из-за повреждения центра и объявленного в Павлограде День траура администрация отменила все запланированные мероприятия. В частности, 12 сентября должно было состояться мероприятие к 20-летию торгового центра.

Анонсировавший ранее финал праздничной акции и розыгрыша перенесли на неопределенный срок. Все анкеты участников и условия акции сохраняются, а новые сроки должны сообщить позже.

В ТЦ отметили, что в результате удара пострадали и погибли люди, однако количество жертв и раненых в сообщении не уточнили.

Когда "Гулливер" сможет возобновить работу, пока неизвестно. Это зависит от результатов оценки повреждений и ликвидации последствий удара.

Напомним, 10 сентября российские войска атаковали беспилотниками центр Павлограда. В результате удара погибли пять человек, еще 67 пострадали, среди них восемь детей. Были разрушены и повреждены магазины, торговые павильоны и автомобили, часть улицы фактически разрушена.

По данным Днепропетровской ОВА, около 90% поврежденных объектов были коммерческими. Во время ликвидации последствий также травмировались два спасателя.

В общем, в 2026 году российские атаки уже нанесли значительный ущерб торговой недвижимости Украины. На начало сентября было известно о 12 уничтоженных или поврежденных торгово-развлекательных центрах, среди которых и ТРЦ "Олимпия" в Павлограде. Прямой ущерб отрасли оценивали более чем в 3,2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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