ТЦ "Гулівер" у Павлограді зачинили після удару

Торговельний центр "Гулівер" у Павлограді тимчасово припинив роботу після удару 10 вересня. Будівля зазнала пошкоджень, на об'єкті триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Про це інформує Dilo з посиланням на адміністрацію ТЦ "Гулівер".

Через пошкодження центру та оголошений у Павлограді День жалоби адміністрація скасувала всі заплановані заходи. Зокрема, 12 вересня мав відбутися захід до 20-річчя торговельного центру.

Фінал святкової акції та розіграшу, які анонсували раніше, перенесли на невизначений термін. Усі анкети учасників та умови акції зберігаються, а нові строки мають повідомити пізніше.

У ТЦ зазначили, що внаслідок удару постраждали та загинули люди, однак кількість жертв і поранених у повідомленні не уточнили.

Коли "Гулівер" зможе відновити роботу, наразі невідомо. Це залежатиме від результатів оцінки пошкоджень та ліквідації наслідків удару.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська атакували безпілотниками середмістя Павлограда. Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще 67 постраждали, серед них восьмеро дітей. Було зруйновано та пошкоджено магазини, торговельні павільйони й автомобілі, частина вулиці фактично зруйнована.

За даними Дніпропетровської ОВА, близько 90% пошкоджених об'єктів були комерційними. Під час ліквідації наслідків також травмувалися двоє рятувальників.

Загалом, у 2026 році російські атаки вже завдали значних збитків торговельній нерухомості України. Станом на початок вересня було відомо про 12 знищених або пошкоджених торговельно-розважальних центрів, серед яких і ТРЦ "Олімпія" у Павлограді. Прямі збитки галузі оцінювали більш ніж у 3,2 млрд грн.