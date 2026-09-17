Бензин исчез почти на половине российских АЗС из-за остановки ключевых НПЗ

По состоянию на середину сентября у России обострился масштабный дефицит автомобильного горючего: бензин отсутствует почти на каждой второй автозаправочной станции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным мониторинга, горючее марки АИ-92 отсутствует на 45% АЗС по всей стране, а более дорогой и популярный АИ-95 исчез на 53% станций. Еще в конце августа эти показатели составили 33% и 38% соответственно.

Одновременно стремительно растет доля заправок с многочасовыми очередями (от 20 до 27% станций) и жесткими ограничениями на отпуск горючего — доля точек с лимитами за последнюю неделю подскочила до 11–12% против средних 3,2% в августе.

Остановка заводов "Роснефти" и талоны в регионах

Самая тяжелая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где водители стоят в очередях более двух часов. После остановки в результате удара беспилотников крупнейшего на северо-западе РФ завода "Кинеф" региональные власти запретили продавать более 30 литров горючего на одно авто до 1 октября, а около 20% частных мелких АЗС были вынуждены полностью прекратить работу.

Кроме северо-западного региона острая нехватка бензина зафиксирована в Новороссийске, Краснодаре, Иркутске, Перми, Сургуте, Ростовской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Коллапс на розничном рынке спровоцирован регулярными ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В августе зафиксировали по меньшей мере 23 результативных атаки на НПЗ, в том числе на гиганты отрасли: ярославский "Славнефть-ЯНОС", нижегородский "НОРСИ", кирижский "Кинеф" и Пермский НПЗ. В сентябре из-за поражения остановили работу предприятия "Роснефти" в Рязани, Сызрани и Саратове, совокупная мощность которых превышает 32 млн. тонн сырья в год, а также завод "Танеко" в Татарстане.

Падение переработки нефти в РФ к 20-летнему минимуму привело к тому, что текущий выпуск бензина едва покрывает две трети внутреннего спроса. По данным Росстата, на фоне дефицита средняя стоимость автомобильного бензина в России с начала года выросла на 21%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области РФ остались без горючего 120 заправок, а бензин планируют продавать по номерам автомобилей. Кризис в регионе усилился после остановки завода "Кинеф" и продлится, по меньшей мере, до конца сентября.