Санкт-Петербург охватил масштабный дефицит бензина после остановки крупнейшего НПЗ

Санкт-Петербург стал новым эпицентром топливного кризиса с километровыми очередями на заправках, пустыми колонками и жесткими лимитами на продажу горючего. Почти у каждой второй АЗС в городе вообще нет бензина в продаже.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

На 11 сентября доля заправок, где топливо можно было приобрести без очереди, упала ниже 40%, хотя еще в августе этот показатель держался на уровне около 90%. По темпам ухудшения ситуации за первую неделю сентября город стал антилидером среди крупных российских центров, а водители вынуждены ждать в очередях по два часа.

Последствия ударов беспилотников по перерабатывающим заводам

Топливо начало стремительно исчезать после того, как беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" в городе Кирише - самый большой на северо-западе России и второй по мощности в стране. Предприятие, ежегодно производящее 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизельного горючего, получило повреждения обеих установок переработки нефти и полностью остановило производство 30 августа. Поскольку завод был основным поставщиком для Петербурга, его остановка вызвала паралич сети АЗС.

По аналогичному сценарию события разворачиваются и в Нижнем Новгороде: после удара БПЛА 26 августа остановил переработку нефти завод "НОРСИ" компании "ЛУКойл". В результате около четверти городских заправок остались без горючего, а доля станций со свободной продажей сократилась с 80 до 50%.

Власти региона признали логистические перебои из-за ударов по перерабатывающим мощностям и заявили о переходе на ручной режим управления поставками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ потеряла 30% выпуска бензина, из-за чего в регионах ограничили продажу горючего по номерам. В конце августа внутреннее производство бензина в России упало до 70% от базовых потребностей государства в результате атак беспилотников, парализовавших работу нескольких ведущих нефтеперерабатывающих заводов.