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Путин призвал россиян готовиться к длительному дефициту бензина

Владимир Путин
Путин призвал россиян готовиться к длительному дефициту бензина/Фото: РосСМИ

Российским гражданам следует быть готовыми к длительному дефициту автомобильного горючего из-за системных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Российские власти оказались не готовы к масштабным атакам на энергетическую инфраструктуру, которые спровоцировали глубочайший топливный кризис в современной истории РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин публично признал просчеты в защите стратегических предприятий.

"Мы исходили из того, что это сугубо гражданские объекты, и они не могут быть целями каких-либо атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос модератора о том, стоит ли населению привыкать к постоянной нехватке бензина, глава Кремля отметил: "Мы должны быть готовы ко всему". Он добавил, что нефтяные компании пытаются самостоятельно организовывать оборону заводов, а единственным системным выходом остается "укрепление противовоздушной обороны".

Масштабы топливного коллапса в России

С начала 2026 года украинские беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия как минимум 70 раз, опустив общие показатели переработки нефти в стране до минимумов за последние два десятилетия. Ситуация на рынке горючего приобрела критический характер:

  • Масштабы дефицита: к концу августа внутреннее производство бензина покрывало лишь около 70% потребностей страны, а ежедневный дефицит достиг ориентировочно 30 тысяч тонн;
  • Остановка мощностей: только в течение августа из-за атак БПЛА полностью или частично остановили работу по меньшей мере семь НПЗ. В частности, 2 сентября полностью прекратил переработку завод "Кинеф" в Ленинградской области - второе по мощности предприятие в РФ;
  • Региональные ограничения: по меньшей мере 17 субъектов РФ ввели лимиты на продажу горючего на АЗС - от запрета заливать более 30-40 литров в бак до отпуска по системе "парные-нечетные" в соответствии с номерами авто;
  • Экстренный импорт: для предотвращения полного коллапса Москва впервые в истории приступила к морскому ввозу бензина из Турции, Индии и Марокко, а также до рекордных объемов нарастила закупки в Беларуси.

Напомним, РФ потеряла 30% выпуска бензина, а в регионах ограничили продажу горючего по номерам. Из-за поражения ключевых заводов производство топлива в России упало до критического уровня, что заставило региональные власти перейти на графиковые механизмы обслуживания водителей.

Автор:
Максим Кольц

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