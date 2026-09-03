Путін закликав росіян готуватися до тривалого дефіциту бензину

Російським громадянам слід бути готовими до тривалого дефіциту автомобільного пального через системні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Російська влада виявилася не готовою до масштабних атак на енергетичну інфраструктуру, які спровокували найглибшу паливну кризу в сучасній історії РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Виступаючи на Східному економічному форумі, Володимир Путін публічно визнав прорахунки у захисті стратегічних підприємств.

"Ми виходили з того, що це суто цивільні об'єкти, і вони не можуть бути цілями будь-яких атак навіть в умовах збройного конфлікту. Але в цьому сенсі ми помилилися, наш противник, на жаль, думає інакше", — заявив Путін.

Відповідаючи на запитання модератора про те, чи варто населенню звикати до постійного браку бензину, очільник Кремля зазначив: "Ми повинні бути готові до всього". Він додав, що нафтові компанії намагаються самостійно організовувати оборону заводів, а єдиним системним виходом залишається "зміцнення протиповітряної оборони".

Масштаби паливного колапсу в Росії

З початку 2026 року українські безпілотники атакували російські нафтопереробні підприємства щонайменше 70 разів, опустивши загальні показники переробки нафти в країні до мінімумів за останні два десятиліття. Ситуація на ринку пального набула критичного характеру:

Масштаби дефіциту: на кінець серпня внутрішнє виробництво бензину покривало лише близько 70% потреб країни, а щоденний дефіцит сягнув орієнтовно 30 тисяч тонн;

Зупинка потужностей: лише протягом серпня через атаки БпЛА повністю або частково зупинили роботу щонайменше сім НПЗ. Зокрема, 2 вересня повністю припинив переробку завод "Кінеф" у Ленінградській області — друге за потужністю підприємство в РФ;

Регіональні обмеження: щонайменше 17 суб'єктів РФ запровадили ліміти на продаж пального на АЗС — від заборони заливати понад 30–40 літрів у бак до відпуску за системою "парні-непарні" відповідно до номерів авто;

Екстрений імпорт: для запобігання повному колапсу Москва вперше в історії розпочала морське ввезення бензину з Туреччини, Індії та Марокко, а також до рекордних обсягів наростила закупівлі в Білорусі.

Нагадаємо, РФ втратила 30% випуску бензину, а у регіонах обмежили продаж пального за номерами. Через ураження ключових заводів виробництво палива в Росії впало до критичного рівня, що змусило регіональну владу перейти на графікові механізми обслуговування водіїв.