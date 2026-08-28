Уряд РФ готує держконтроль над цінами та постачанням пального через дефіцит бензину

Російська влада має намір посилити контроль над внутрішнім ринком нафтопродуктів через дефіцит бензину, спричинений зупинкою роботи низки нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з протоколами нарад у віцепрем'єра РФ Олександра Новака, планується створення системи моніторингу постачань нафтопродуктів обсягом від 1 тонни та фактичне згортання біржового ринку пального.

Зміна біржових нормативів та фіксація вартості

Нові регуляторні правила передбачають такі зміни:

Зниження частки біржових продажів: норматив обов'язкової реалізації пального на біржі зменшать до 2–3% (проти нинішніх 10% та 15% до кризи). Біржові обсяги залишать лише для формування індикативних котирувань;

Державне регулювання цін: Міненерго та Федеральна антимонопольна служба РФ на основі біржових індикаторів визначатимуть граничні ціни для кожного регіону. Вартість планують фіксувати по всьому ланцюжку — від виробників до нафтобаз і роздрібних АЗС;

Пілотний регіон: тестування системи державного контролю за дотриманням встановлених лімітів цін розпочнуть у республіці Тива.

Повернення низькоякісного пального та падіння переробки

Для наповнення ринку Міненерго РФ також планує збільшити продажі бензинів низьких екологічних класів — "Євро-4", "Євро-3" та "Євро-2". Відновлення їхнього випуску дозволяє виробникам постачати пальне зі збільшеним вмістом сірки, ненормованим бензолом та октанопідвищувальною присадкою монометиланіліном (ММА).

За оцінками експертів ринку, адміністративні обмеження не збільшать фізичну пропозицію нафтопродуктів, посилять тиск на незалежні АЗС та спрямовані передусім на стримування роздрібних цін, які в окремих регіонах перевищили 100–120 рублів за літр ($1,1–1,3).

Збільшити виробництво наразі не вдається: у серпні 2026 року зафіксовано ураження 21 російського нафтопереробного заводу, а середньодобові обсяги нафтопереробки в РФ, за даними EA Analytics, скоротилися до 3,8 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтопереробка в РФ упала до 20-річного мінімуму через удари по НПЗ. Численні атаки на виробничі потужності спричинили дефіцит бензину та змусили регіони перейти до нормування відпуску пального.