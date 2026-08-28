Правительство РФ готовит госконтроль над ценами и поставками топлива из-за дефицита бензина

Российские власти намерены усилить контроль над внутренним рынком нефтепродуктов из-за дефицита бензина, вызванного остановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно протоколам совещаний у вице-премьера РФ Александра Новака, планируется создание системы мониторинга поставок нефтепродуктов в объеме от 1 тонны и фактическое сворачивание биржевого рынка горючего.

Изменение биржевых нормативов и фиксация стоимости

Новые регуляторные правила предусматривают следующие изменения:

Снижение доли биржевых продаж: норматив обязательной реализации горючего на бирже уменьшат до 2–3% (против нынешних 10% и 15% до кризиса). Биржевые объемы оставят только для формирования индикативных котировок;

Государственное регулирование цен: Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба РФ на основе биржевых индикаторов будут определять предельные цены для каждого региона. Стоимость планируют фиксировать по всей цепочке – от производителей до нефтебаз и розничных АЗС;

Пилотный регион: тестирование системы государственного контроля над соблюдением установленных лимитов цен начнут в республике Тива.

Возврат низкокачественного горючего и падение переработки

Для наполнения рынка Минэнерго РФ также планирует увеличить продажи бензинов низких экологических классов - "Евро-4", "Евро-3" и "Евро-2". Восстановление их выпуска позволяет производителям поставлять топливо с увеличенным содержанием серы, ненормированным бензолом и октаноповышающей присадкой монометиланилином (ММА).

По оценкам экспертов рынка, административные ограничения не увеличат физическое предложение нефтепродуктов, усилят давление на независимые АЗС и направлены, прежде всего, на сдерживание розничных цен, которые в отдельных регионах превысили 100–120 рублей за литр ($1,1–1,3).

Увеличить производство пока не удается: в августе 2026 зафиксировано поражение 21 российского нефтеперерабатывающего завода, а среднесуточные объемы нефтепереработки в РФ, по данным EA Analytics, сократились до 3,8 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтепереработка в РФ упала до 20-летнего минимума из-за ударов по НПЗ. Многочисленные атаки на производственные мощности привели к дефициту бензина и заставили регионы перейти к нормированию отпуска горючего.