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Импорт белорусского бензина в Россию может превысить 1 млн тонн

бензин
Россия наращивает закупки бензина и дизеля в Беларуси / Depositphotos

В 2026 году объемы импорта бензина из Беларуси в Россию могут превысить отметку в 1 млн тонн. В частности, в сентябре поставки составят около 205 тыс. тонн, что в 4,5 раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Динамика поставок бензина и дизеля

По расчетам отраслевых источников, за девять месяцев 2026 года совокупный импорт белорусского бензина в РФ приблизится к 1,05 млн. тонн .

Для сравнения: в сентябре 2025 г. этот объем составлял лишь 45 тыс. тонн, а в первой половине того же года поставки вообще были минимальными.

Кроме бензина, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно увеличивают экспорт дизельного горючего в Россию:

  • В сентябре объем поставок дизеля составит 246 тыс. тонн .
  • В июне-августе отгрузки держались на уровне 361 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в январе-мае.

Белорусское горючее дороже российского

Доля белорусского горючего заметна и на биржевых торговых площадках. По данным Национального биржевого ценового агентства, в сентябре (на 1–25 число) продажи белорусского бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составили 25,8 тыс. тонн, что составляет около 8% от общего объема продаж на площадке (318,27 тыс. тонн).

При этом общая реализация бензина на бирже продолжает сокращаться: по сравнению с августом показатель снизился на 14,6%, а с начала 2026 г. падение достигло 25,5% (до 5,68 млн тонн).

Главной особенностью импорта остается его стоимость: белорусское горючее стоит значительно дороже российского.

Если по итогам недели 21-25 сентября цена бензина А-92 по индексу европейской части РФ составляла 69,61 тыс. рублей за тонну, а А-95 - 72,59 тыс. рублей за тонну, то белорусское горючее на 25 сентября продавалось по 138,01 тыс. рублей за тонну .

Напомним, ранее сообщалось, что импорт бензина из Белоруссии в РФ вырос в 25 раз на фоне внутреннего дефицита. В июле поставки бензина и дизельного горючего достигли нового месячного максимума из-за аварийных остановок российских НПЗ в результате систематических ударов украинских беспилотников.

Автор:
Татьяна Бессараб

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