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Россия в 23 раза увеличила импорт бензина из Белоруссии на фоне дефицита

АЗС
Цены на дизтопливо в Украине продолжают расти, а бензин и газ пока остаются неизменными / Freepik

Россия закупает беспрецедентные объемы горючего в Беларуси, пытаясь преодолеть масштабный бензиновый кризис, охвативший регионы и крупные города страны после регулярных атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

За период с января по август на внутренний рынок РФ поступило 866 тысяч тонн бензина из двух белорусских НПЗ, что в 23 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно импорт дизельного горючего вырос в 5,4 раза, достигнув 570 тысяч тонн.

Пиковые нагрузки и последствия атак

Рекордным месяцем по объемам закупок стал июль 2026 года, когда из-за ударов дронов работу приостановили сразу восемь российских заводов, а объемы внутренней нефтепереработки в РФ упали ниже 4 млн баррелей в сутки впервые за более чем два десятилетия:

  • Июльские рекорды: за один месяц Москва приобрела 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысяч тонн дизеля и 13,1 тысяч тонн авиационного керосина;
  • Августовские показатели: поставки остались на высоком уровне, достигнув 201 тысяч тонн бензина, 153 тысяч тонн дизтоплива и 9,6 тысяч тонн авиакеросина;
  • Ресурсы Беларуси: суммарная номинальная мощность двух белорусских НПЗ (в Мозыре и Новополоцке) составляет 24 млн. тонн переработки в год, и Минск ранее выражал готовность компенсировать потери российских мощностей.

Напомним, ранее сообщалось, что импорт бензина из Белоруссии в РФ вырос в 25 раз на фоне внутреннего дефицита. В июле поставки бензина и дизельного горючего достигли нового месячного максимума из-за аварийных остановок российских НПЗ в результате систематических ударов украинских беспилотников.

Автор:
Максим Кольц

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