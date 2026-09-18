Росія у 23 рази збільшила імпорт бензину з Білорусі на тлі дефіциту

Росія закуповує безпрецедентні обсяги пального в Білорусі, намагаючись подолати масштабну бензинову кризу, що охопила регіони та великі міста країни після регулярних атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За період із січня до серпня на внутрішній ринок РФ надійшло 866 тисяч тонн бензину з двох білоруських НПЗ, що у 23 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Паралельно імпорт дизельного пального зріс у 5,4 раза, досягнувши 570 тисяч тонн.

Пікові навантаження та наслідки атак

Рекордним місяцем за обсягами закупівель став липень 2026 року, коли через удари дронів роботу призупинили відразу вісім російських заводів, а обсяги внутрішньої нафтопереробки в РФ впали нижче 4 млн барелів на добу вперше за понад два десятиліття:

Липневі рекорди: за один місяць Москва придбала 212 тисяч тонн білоруського бензину, 162 тисячі тонн дизеля та 13,1 тисячі тонн авіаційного гасу;

Серпневі показники: постачання залишилися на високому рівні, сягнувши 201 тисячі тонн бензину, 153 тисяч тонн дизпального і 9,6 тисячі тонн авіагасу;

Ресурси Білорусі: сумарна номінальна потужність двох білоруських НПЗ (у Мозирі та Новополоцьку) становить 24 млн тонн переробки на рік, і Мінськ раніше висловлював готовність компенсувати втрати російських потужностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпорт бензину з Білорусі до РФ зріс у 25 разів на тлі внутрішнього дефіциту. У липні постачання бензину та дизельного пального досягли нового місячного максимуму через аварійні зупинки російських НПЗ унаслідок систематичних ударів українських безпілотників.