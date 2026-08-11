Російська банківська криза вдарить по Білорусі сильніше, ніж по РФ

Фінансова криза в Росії не спричинить негайного обвалу банківської системи Білорусі, проте її наслідки для реального сектору білоруської економіки можуть виявитися значно глибшими й тривалішими, ніж для самої РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Дочірні структури російських банків контролюють близько чверті активів білоруського банківського сектору. Вони працюють як окремі юридичні особи, виконують вимоги Нацбанку Білорусі щодо капіталу й ліквідності, а вклади населення захищені місцевою системою гарантування. Тому миттєвий ефект доміно малоймовірний.

Основні загрози для білоруської економіки

Головні ризики для Мінська полягають у руйнуванні економічних зв'язків із РФ, від якої білоруська модель повністю залежна:

Скорочення експорту: російські дочірні банки кредитують великі підприємства, що працюють на ринок РФ. Економічний спад у Росії різко знизить попит на білоруські товари, майже дві третини експорту яких припадає саме на РФ.

Проблеми з фінансуванням боргу: ослаблення банківської системи РФ обмежить доступ Мінська до зовнішніх кредитів, міжбанківського ринку та фінансової підтримки з боку Москви, що змусить режим витрачати золотовалютні резерви.

Девальвація та відтік депозитів: знецінення російського рубля неминуче тиснутиме на білоруський рубль для збереження конкурентоспроможності товарів. Додатково новини про проблеми банків у РФ можуть спровокувати відтік вкладів із білоруських установ.

Подібна ситуація вже спостерігалася після російського дефолту 1998 року, коли Білорусь ще кілька років розплачувалася за кризу, що сталася в РФ.

Нагадаємо, Росії бракує грошей на покриття дефіциту бюджету, через що уряд РФ звернувся до держбанків із проханням викупити держоблігації на 1,5 трлн рублів.