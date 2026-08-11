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З початку року місцеві бюджети отримали майже 325 млрд грн податків і зборів

гроші
З початку року місцеві бюджети отримали майже 325 млрд грн податків і зборів / Depositphotos

Упродовж січня – липня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324,9 млрд грн податків та зборів. Це на 16% (або на 44,9 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Керівниця ДПС наголосила, що надходження до місцевих бюджетів відкривають додаткові можливості для розвитку громад, які часто мають резерви для зростання дохідної частини. 

Зокрема, йдеться про належний облік землі й нерухомості, легальне працевлаштування та сумлінне виконання податкових зобов'язань бізнесом.

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За сім місяців року його сплачено на суму 197,8 млрд грн (+20,5% до минулого року).

Серед інших вагомих джерел надходжень:

  • Єдиний податок — 50,7 млрд грн (+10,9%);
  • Податок на майно — 37,3 млрд грн (+12,4%);
  • Податок на прибуток підприємств — 19,2 млрд грн (+3%).

Крім того, за вказаний період місцеві громади отримали 215,9 млн грн туристичного збору (+21,3%) та 136,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів (+14%).

Леся Карнаух підкреслила важливість роботи бізнесу в умовах постійних російських атак, адже сплачені податки забезпечують функціонування країни та зміцнюють її економічний потенціал.

Нагадаємо, місцеві бюджети за перший квартал отримали понад 132 млрд грн податків і зборів, що на 15% перевищило показники аналогічного періоду попереднього року.

Автор:
Максим Кольц

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