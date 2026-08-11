С начала года местные бюджеты получили около 325 млрд грн налогов и сборов

За январь-июль 2026 года в местные бюджеты поступило 324,9 млрд грн налогов и сборов. Это на 16% (или на 44,9 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Руководитель ГНС подчеркнула, что поступления в местные бюджеты открывают дополнительные возможности для развития общин, которые часто имеют резервы для роста доходной части.

В частности, речь идет о надлежащем учете земли и недвижимости, легальном трудоустройстве и добросовестном выполнении налоговых обязательств бизнесом.

Основным источником наполнения местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За семь месяцев года он уплачен на сумму 197,8 млрд грн (+20,5% к прошлому году).

Среди других значимых источников поступлений:

Единый налог – 50,7 млрд грн (+10,9%);

Налог на имущество - 37,3 млрд грн (+12,4%);

Налог на прибыль предприятий - 19,2 млрд грн (+3%).

Кроме того, за указанный период местные общины получили 215,9 млн. грн. туристического сбора (+21,3%) и 136,5 млн. грн. сбора за места для парковки транспортных средств (+14%).

Леся Карнаух подчеркнула важность работы бизнеса в условиях постоянных российских атак, ведь уплаченные налоги обеспечивают функционирование страны и укрепляют ее экономический потенциал.

Напомним, местные бюджеты за первый квартал получили более 132 млрд грн налогов и сборов, что на 15% превысило показатели аналогичного периода предыдущего года.