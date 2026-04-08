Местные бюджеты за первый квартал получили более 132 млрд грн налогов и сборов

Местные бюджеты за первый квартал получили более 132 млрд. грн. / Shutterstock

В первом квартале 2026 года общая сумма поступлений в местные бюджеты составила 132,8 млрд. грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Структура основных доходов

Основными источниками наполнения бюджетов общин стали следующие платежи:

  • налог на доходы физических лиц - 76 млрд грн (рост на 18,8%);
  • единый налог - 21,8 млрд грн (рост на 10,4%);
  • имущественные налоги - 14,6 млрд грн (рост на 13,4%);
  • налог на прибыль предприятий - 11,8 млрд грн (рост на 3,6%);
  • экологический налог – почти 400 млн грн (рост на 4,8%).

Динамика отдельных сборов

Рост доходов зафиксирован также по следующим направлениям:

  • туристический сбор - 82,2 млн грн (рост на 23,6%);
  • рентная плата за пользование недрами - 250,6 млн грн (рост на 23,4%);
  • сбор за места для парковки - 56,2 млн грн (рост на 17,5%).

Полученные средства направляются на функционирование учебных заведений и медицины, реализацию социальных программ, а также на восстановление инфраструктуры, которая получила повреждения из-за военных действий. Для повышения уровня сборов производится упрощение процедур администрирования и развитие цифровых сервисов для взаимодействия с плательщиками.

Напомним, за январь-февраль 2026 года в местные бюджеты поступило более 85 млрд гривен налогов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук