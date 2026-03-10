Запланована подія 2

Местные бюджеты Украины за два месяца получили более 85 млрд грн налогов

гривны
Поступления в местные бюджеты выросли почти на 14% / Depositphotos

За январь-февраль 2026 в местные бюджеты поступило более 85 млрд гривен налогов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

Наибольшую часть наполнения местных бюджетов обеспечили:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 48,9 млрд грн (+17,9%);
  • единый налог – 18,4 млрд грн (+10,6%);
  • налог на имущество - 9,8 млрд грн (+12,6%);
  • рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения - 1,1 млрд грн (+26,1%);
  • экологический налог – 384,5 млн грн (+2,9%);
  • туристический сбор - 72,5 млн грн (+25%);
  • сбор за места для парковки транспорта - 38,1 млн грн.

"Для ГНС крайне важно способствовать стабильности поступлений финансового ресурса для государства и общин вопреки войне. Поэтому мы активно работаем по ряду ключевых направлений. В частности, развиваем сервисы для упрощения работы бизнеса, совершенствуем аналитику и риск-ориентированный подход, углубляем консультационную составляющую, — отметила и.о.

Она добавила, что ГНС активно работает над упрощением работы бизнеса, совершенствованием аналитики и риск-ориентированным подходом, а также расширением консультационной поддержки для налогоплательщиков.

Заметим, несмотря на вызовы войны и энергетические трудности, поступления в местные сокровищницы в январе 2026 года выросли на 14,2%: общины получили более 40,5 млрд грн, что на 5 млрд грн больше показателей прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко