Українці сплатили 800 мільярдів податків: ДПС назвала рекордні суми

За перші сім місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 800,1 млрд грн податків, адміністрування яких здійснює Державна податкова служба України. Це на 63,7 млрд грн, або на 8,6%.

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Зокрема, у липні податкові надходження до загального фонду держбюджету становили 82,4 млрд грн.

Структура основних надходжень у липні:

ПДВ (податок на додану вартість) — 50,7 млрд грн;

— 50,7 млрд грн; ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 20,9 млрд грн;

— 20,9 млрд грн; Акцизний податок із вироблених в Україні товарів — 11,1 млрд грн;

— 11,1 млрд грн; Податок на прибуток підприємств — 6,8 млрд грн.

Очільниця ДПС підкреслила, що за кожною цифрою стоять працюючі підприємства, збережені робочі місця та відповідальність платників податків перед державою.

Нагадаємо, підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України, ставши найбільшим джерелом його наповнення.