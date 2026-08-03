Штучний інтелект замість паролів: Visa віддала $2,4 млрд за нову систему захисту від шахрайства

Найбільша у світі платіжна система Visa оголосила про укладення угоди щодо придбання компанії BioCatch, яка спеціалізується на виявленні шахрайства за допомогою штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Сума угоди становить 2,4 мільярда доларів готівкою. Visa купує компанію у фондів під управлінням Permira та інших акціонерів.

Закриття транзакції очікується у другому фінансовому кварталі 2027 року. Наразі BioCatch співпрацює з понад 350 банківськими установами по всьому світу.

Боротьба із кіберзлочинністю

Придбання пов'язане з масштабним зростанням цифрових загроз, оскільки захоплення облікових записів та шахрайство щорічно завдають світовій економіці збитків на понад 1 трильйон доларів.

У Visa зазначають, що технології BioCatch допоможуть зупиняти зловмисників ще до моменту проведення платежу.

BioCatch використовує штучний інтелект та машинне навчання для аналізу дій споживачів, вивчаючи характер натискання клавіш і жести, що дозволяє відрізнити справжнього клієнта від шахрая в режимі реального часу.

Інвестиції в безпеку

Visa активно інвестує у сервіси з доданою вартістю для забезпечення безпеки транзакцій.

Нещодавно компанія зі штаб-квартирою у Сан-Франциско відзвітувала про прибутки, які перевищили очікування аналітиків, та підвищила прогноз зростання річного доходу.

Це відбулося на тлі оголошеного оптимізаційного скорочення близько 2600 робочих місць. Для BioCatch, контрольний пакет якої Permira придбала у 2024 році, угода стане новим етапом розвитку систем довіри у цифровому банкінгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa запускає оплату криптовалютою без посередників через платформу WeFi. Спільне рішення з блокчейн-компанією WeFi дозволить власникам криптогаманців розраховуватися цифровими грошима напряму в магазинах через мережу Visa, без залучення звичайних банків.