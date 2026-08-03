Искусственный интеллект вместо паролей: Visa отдала $2,4 млрд за новую систему защиты от мошенничества

Самая крупная в мире платежная система Visa объявила о заключении соглашения о приобретении компании BioCatch, специализирующейся на обнаружении мошенничества с помощью искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составляет 2,4 миллиарда долларов наличными. Visa покупает компанию у фондов под управлением Permira и других акционеров.

Закрытие транзакции ожидается во втором финансовом квартале 2027 года. В настоящее время BioCatch сотрудничает с более чем 350 банковскими учреждениями по всему миру.

Борьба с киберпреступностью

Приобретение связано с масштабным ростом цифровых угроз, поскольку захват учетных записей и мошенничество ежегодно наносят мировой экономике ущерб более чем на 1 триллион долларов.

В Visa отмечают, что технологии BioCatch помогут останавливать злоумышленников еще до момента платежа.

BioCatch использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа действий потребителей, изучая характер нажатия клавиш и жесты, что позволяет отличить настоящего клиента от мошенника в режиме реального времени.

Инвестиции в безопасность

Visa активно инвестирует в сервисы с добавленной стоимостью для обеспечения безопасности транзакций.

Недавно компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско отчиталась о прибылях, которые превысили ожидания аналитиков, и повысила прогноз роста годового дохода.

Это произошло на фоне объявленного оптимизационного сокращения около 2600 рабочих мест. Для BioCatch, контрольный пакет которой Permira приобрела в 2024 году, сделка станет новым этапом развития систем доверия в цифровом банкинге.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi. Совместное решение с блокчейн-компанией WeFi позволит владельцам криптогаманцев рассчитываться цифровыми деньгами напрямую в магазинах через сеть Visa, без привлечения обычных банков.