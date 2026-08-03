Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

--0,05

EUR

51,27

-0,00

Наличный курс:

USD

44,83

44,73

EUR

51,65

51,45

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Искусственный интеллект вместо паролей: Visa отдала $2,4 млрд за новую систему защиты от мошенничества

Visa
Visa покупает ИИ-компанию BioCatch за $2,4 млрд / Depositphotos

Самая крупная в мире платежная система Visa объявила о заключении соглашения о приобретении компании BioCatch, специализирующейся на обнаружении мошенничества с помощью искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составляет 2,4 миллиарда долларов наличными. Visa покупает компанию у фондов под управлением Permira и других акционеров.

Закрытие транзакции ожидается во втором финансовом квартале 2027 года. В настоящее время BioCatch сотрудничает с более чем 350 банковскими учреждениями по всему миру.

Борьба с киберпреступностью

Приобретение связано с масштабным ростом цифровых угроз, поскольку захват учетных записей и мошенничество ежегодно наносят мировой экономике ущерб более чем на 1 триллион долларов.

В Visa отмечают, что технологии BioCatch помогут останавливать злоумышленников еще до момента платежа.

BioCatch использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа действий потребителей, изучая характер нажатия клавиш и жесты, что позволяет отличить настоящего клиента от мошенника в режиме реального времени.

Инвестиции в безопасность

Visa активно инвестирует в сервисы с добавленной стоимостью для обеспечения безопасности транзакций.

Недавно компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско отчиталась о прибылях, которые превысили ожидания аналитиков, и повысила прогноз роста годового дохода.

Это произошло на фоне объявленного оптимизационного сокращения около 2600 рабочих мест. Для BioCatch, контрольный пакет которой Permira приобрела в 2024 году, сделка станет новым этапом развития систем доверия в цифровом банкинге.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi. Совместное решение с блокчейн-компанией WeFi позволит владельцам криптогаманцев рассчитываться цифровыми деньгами напрямую в магазинах через сеть Visa, без привлечения обычных банков.

Автор:
Татьяна Бессараб