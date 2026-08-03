Российская государственная монополия "Русские железные дороги" ("РЖД") получит очередное повышение тарифов на год раньше, чем планировалось. Компания увязла в долгах, уже приблизившихся к 4 трлн рублей и пытается найти средства для покрытия финансовых дыр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Вместо будущего года тарифы поднимут уже с 1 октября. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%, а пассажирские поезда дальнего сообщения – на 9,2%. Это уже второе внеплановое повышение в 2026 году. В марте власти РФ ввели дополнительный сбор якобы на "безопасность", направив полученные средства на инвестиционную программу "РЖД". Несмотря на это, саму инвестпрограмму компания сократила на четверть – до 713,6 млрд рублей.

После октябрьского повышения тарифы РЖД с начала полномасштабной войны вырастут уже на 56%.

Падение грузооборота и топливный кризис

На фоне роста цен грузоперевозки по железной дороге продолжают сокращаться. В прошлом году компания перевезла всего 1,1 млрд тонн грузов, что стало самым низким показателем с 2009 года.

Финансовые проблемы монополиста сопровождаются дефицитом дизельного горючего для промышленного железнодорожного транспорта. Операторы подъездных путей, вывозящих продукцию с заводов, шахт и карьеров на основную сеть РЖД, столкнулись с перебоями поставок и резким ростом цен.

Через эти пути проходит более 80% грузов в РФ, а их работа полностью зависит от тепловозов и дизельной техники. В некоторых регионах дизель подорожал до 150-180 рублей за литр – это более чем вдвое превышает показатели начала года. При этом скачок из 60 рублей произошел всего за неделю.

Заменить дизельное топливо для такой техники практически невозможно, поэтому топливный дефицит создает дополнительное давление на предприятия, которые уже подвергаются падению объемов перевозок и нехватке средств.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль "Российских железных дорог" упала в 22 раза, а общий долг компании вырос до рекордных 3,8 трлн рублей. Поэтому госкомпания пытается переложить финансовое бремя на частный бизнес.