Госкомпания РФ "Российские железные дороги" пытается спастись от финансового кризиса за счет частного бизнеса. Из-за затяжной войны против Украины чистая прибыль железнодорожного монополиста обвалилась в 22 раза, а общий долг вырос до рекордных 3,8 трлн рублей на фоне падения грузооборота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

"Русские железные дороги" владеют третьей по длине железнодорожной сетью в мире. Компания уже повысила грузовые тарифы, урезала стратегические инвестиционные программы и объявила о планах по сокращению штата. Там работает около 800 тысяч человек.

Теперь монополия пытается переписать правила рынка грузоперевозок, где она контролирует около 50% рынка. "Российские железные дороги" обратились к правительству РФ с требованием внести изменения в Устав железнодорожного транспорта, чтобы перевести на бизнес, отправителей груза, полную ответственность за состояние вагонов и ущерб от их повреждения.

Кроме того, компания предлагает ввести принцип "вези или платы" (ship-or-pay), который обяжет предприятия платить за заранее заказанные объемы перевозок, даже если груза фактически оказалось меньше.

Финансовый кризис на фоне военных реалий

Инициативы компании "Российские железные дороги" вызвали сопротивление со стороны промышленных лоббистов и министерств, в том числе Министерства сельского хозяйства РФ. Они отмечают, что это приведет к скрытому росту тарифов для отраслей промышленности. В то же время, сама железная дорога требует для себя увеличения сроков доставки и снижения штрафов за задержки грузов.

Финансовое состояние железнодорожного гиганта стремительно ухудшается:

Обвал доходов: чистая прибыль компании "Российские железные дороги" по международным стандартам в 2025 году обвалилась в 22 раза, поскольку затраты на обслуживание долгов удвоились - до 500 млрд рублей. В первом квартале 2026 года чистая прибыль сократилась еще почти в четыре раза.

Долговая яма: общий долг компании вырос до 3,8 трлн рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA достигло 3,4 раза (при разрешенном правительством лимите в 3,5 раза).

Свертываемость инвестиций: инвестиционный план компании на 2026 год был урезан еще на 20% (после сокращения на 40% в 2025 году от пикового уровня в 1,5 трлн рублей).

Свертывание инвестиций ставит под угрозу долгосрочные инфраструктурные проекты РФ, включая расширение маршрутов к Северному морскому пути и коридору "Север-Юг", которые являются критическими для российского экспорта в условиях санкций.

Британские аналитики из Royal United Services Institute отмечают, что военные нужды Кремля всегда будут в приоритете, но это будет происходить исключительно за счет разрушения гражданской инфраструктуры.

На фоне кризиса объемы железнодорожных грузовых перевозок в РФ в первой половине 2026 года продолжили падение после того, как в 2025 году они упали до самого низкого за последние 16 лет уровня. За исключением зерна, падение зафиксировано абсолютно во всех категориях гражданских грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин приказал строить в России "мини-НПЗ", чтобы преодолеть дефицит топлива. Глава Кремля Владимир Путин поддержал предложение о создании в России сети мини-нефтеперерабатывающих заводов для увеличения предложения на внутреннем рынке.