Прибуток впав у 22 рази: "Російські залізниці" намагаються перекласти свої борги на бізнес

Держкомпанія РФ "Російські залізниці", намагається врятуватися від фінансової кризи за рахунок приватного бізнесу. Через затяжну війну проти України чистий прибуток залізничного монополіста обвалився у 22 рази, а загальний борг зріс до рекордних 3,8 трлн рублів на тлі падіння вантажообігу.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані Bloomberg.

"Російські залізниці" володіють третьою за довжиною залізничною мережею у світі. Компанія вже підвищила вантажні тарифи, урізала стратегічні інвестиційні програми та оголосила про плани скорочення штату. Там працює близько 800 тисяч осіб.

Тепер монополія намагається переписати правила ринку вантажоперевезень, де вона контролює близько 50% ринку. "Російські залізниці" звернулися до уряду РФ із вимогою внести зміни до Статуту залізничного транспорту, щоб перекласти на бізнес, відправників вантажу, повну відповідальність за стан вагонів та збитки від їх пошкодження.

Крім того, компанія пропонує запровадити принцип "вези або плати" (ship-or-pay), який зобов’яже підприємства платити за заздалегідь замовлені обсяги перевезень, навіть якщо фактично вантажу виявилося менше.

Фінансова криза на тлі воєнних реалій

Ініціативи компанії "Російські залізниці" викликали опір з боку промислових лобістів та міністерств, зокрема Міністерства сільського господарства РФ. Вони зазначають, що це призведе до прихованого зростання тарифів для цілих галузей промисловості. Водночас сама залізниця вимагає для себе збільшення термінів доставки та зниження штрафів за затримки вантажів.

Фінансовий стан залізничного гіганта стрімко погіршується:

Обвал прибутків: чистий прибуток компанії "Російські залізниці" за міжнародними стандартами у 2025 році обвалився у 22 рази, оскільки витрати на обслуговування боргів подвоїлися — до 500 млрд рублів. У першому кварталі 2026 року чистий прибуток скоротився ще майже вчетверо.

Боргова яма: загальний борг компанії зріс до 3,8 трлн рублів, а співвідношення чистого боргу до EBITDA сягнуло 3,4 рази (при дозволеному урядом ліміті у 3,5 рази).

Згортання інвестицій: інвестиційний план компанії на 2026 рік було урізано ще на 20% (після скорочення на 40% у 2025 році від пікового рівня в 1,5 трлн рублів).

Згортання інвестицій ставить під загрозу довгострокові інфраструктурні проєкти РФ, включаючи розширення маршрутів до Північного морського шляху та коридору "Північ-Південь", які є критичними для російського експорту в умовах санкцій.

Британські аналітики з Royal United Services Institute наголошують, що військові потреби Кремля завжди будуть у пріоритеті, але це відбуватиметься виключно за рахунок руйнування цивільної інфраструктури.

На тлі кризи обсяги залізничних вантажних перевезень у РФ у першій половині 2026 року продовжили падіння після того, як у 2025 році вони впали до найнижчого за останні 16 років рівня. За винятком зерна, падіння зафіксовано абсолютно в усіх категоріях цивільних вантажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін наказав будувати в Росії "міні-НПЗ", щоб подолати дефіцит палива. Очільник Кремля Володимир Путін підтримав пропозицію щодо створення в Росії мережі міні-нафтопереробних заводів для збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.