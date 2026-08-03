Карта бойових дій в Україні на 3 серпня 2026 року

Триває 1622-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дрони-камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне, Покаляне, Анискине, Лиман, Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак ворога в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 17 разів у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Нове Шахове, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 15 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Гірке, Чарівне, Новоселівка, Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.