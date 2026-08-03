Ціна нафти на 3 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок впали більш ніж на 4 долари за барель після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нової атаки на Іран, прагнучи досягти швидкої угоди, яка б зупинила ядерні амбіції Тегерана та знову відкрила Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 3 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $83,44 -5,11% WTI $79,77 -5,79% Urals $84,56 --0.97%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,49 долара, або на 5,11%, до 83,44 долара, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 79,77 долара за барель, що на 4,90 долара, або на 5,79%, менше, ніж раніше.

Вартість обох контрактів зросла більш ніж на 20% минулого місяця після відновлення бойових дій між США та Іраном, а також після того, як напади на кілька танкерів поблизу Оману посилили занепокоєння щодо безпеки, що стримує відправників від заходу в Перську затоку для завантаження нафти.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, сигналом до зниження цін став допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, де він зазначив, що Іран та країни Близького Сходу запросили час для фіналізації угоди про «негайне та повне» відновлення судноплавства та ліквідацію ядерної загрози.

Водночас аналітики застерігають від передчасного оптимізму. За словами аналітика IG Тоні Сікамора, ринок побоюється повторення сценарію, коли Іран зволікатиме з переговорами та продовжуватиме використовувати контроль над протокою чи здійснювати атаки на бази США або танкери.

Суднові дані свідчать про сповільнення руху в Ормузькій протоці через повідомлення про нові інциденти. Британська служба морської торгівлі (UKMTO) зафіксувала ще три напади на танкери починаючи з суботи.