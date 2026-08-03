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Італійські військові перехопили в Середземному морі танкер із "тіньового флоту" РФ

Італія перехопила танкер із "тіньового флоту" РФ
Італія перехопила танкер із "тіньового флоту" РФ

Італійські військові 2 серпня перехопили в Середземному морі та оглянули нафтовий танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями ЄС і належить до російського "тіньового флоту". Перевірка мала встановити національну приналежність судна та законність використання заявленого прапора Камеруну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Італії.

Огляд провів екіпаж італійського корабля ITS Thaon di Revel — флагмана операції ЄС "Irini". Танкер перехопили на захід від острова Пантеллерія.

Toa Payoh вийшов 16 липня з порту Котону в Беніні та прямував до Стамбула. За даними італійського оборонного відомства, капітан судна спочатку не погодився надати необхідне сприяння перевірці.

Після цього з ITS Thaon di Revel вертольотом доставили італійську військову абордажну групу, яка піднялася на танкер і провела огляд. Операцію підтримували грецький військовий корабель і польський морський патрульний літак. Вона тривала приблизно дві години та завершилася без інцидентів.

Перевірку провели в міжнародних водах на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права. Вона дозволяє військовому кораблю за визначених умов перевіряти національність торговельного судна та прапор, під яким воно має право плавати.

Зібрані під час огляду документи та інформацію наразі вивчають. Про затримання танкера, його арешт або зміну маршруту Міністерство оборони Італії не повідомляло.

Додамо, Європейський Союз ухвалив новий механізм у межах 21-го пакета санкцій, який дозволяє країнам-членам конфісковувати та реалізовувати російську нафту й зерно, вилучені із суден "тіньового флоту".

Автор:
Тетяна Гойденко