ЄС завдав нового удару по "тіньовому флоту" Росії: нафту і зерно дозволили конфісковувати

Європейський Союз ухвалив новий механізм у межах 21-го пакета санкцій, який дозволяє країнам-членам конфісковувати та реалізовувати російську нафту й зерно, вилучені із суден "тіньового флоту".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Guild Hall.

ЄС ухвалив новий механізм конфіскації

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив механізм, який дозволяє державам-членам конфісковувати та продавати російську нафту і зерно, що перевозяться суднами так званого "тіньового флоту" РФ.

Нові правила надають країнам ЄС право вилучати вантажі із затриманих у морі танкерів. Виручені від їх реалізації кошти не можуть бути передані російським фізичним чи юридичним особам.

За словами високопосадовця Європейської комісії, нововведення суттєво розширює повноваження європейських військових. Якщо раніше вони могли лише зупиняти підозрілі судна для перевірки, то тепер отримали можливість конфісковувати їхній вантаж. Наразі до санкційного списку ЄС включено понад 670 танкерів, що ходять під іноземними прапорами.

Крім того, 21-й пакет санкцій передбачає фіксацію граничної ціни на російську нафту на рівні 44 доларів за барель строком на один рік. Також європейським компаніям заборонено надавати послуги, зокрема страхування, танкерам, які транспортують нафту за вищою ціною.

У публікації зазначається, що європейські служби вже активізували перевірки суден. Зокрема, у березні Бельгія затримала танкер із 330 тисячами барелів нафти, у червні Франція зупинила судно, яке перевозило 600 тисяч барелів із Мурманська, а 20 липня у Середземному морі перевірили танкер MV South Star.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС підсилює санкційний тиск практичними діями на морі, щоб позбавити Росію одного з ключових джерел фінансування її військової агресії.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, "тіньового флоту" та військової промисловості РФ. Крім того, ЄС продовжив дію чинної граничної ціни на російську нафту ще на рік.