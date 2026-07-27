Зеленський розкрив нові цілі далекобійних ударів по Росії

Україна продовжить далекобійні операції проти Росії та оновила перелік пріоритетних цілей для ударів. Дальність українських засобів ураження вже перевищує 3 тисячі кілометрів, а головною метою залишається послаблення військового й економічного потенціалу РФ та примушення її до дипломатії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Тиск має змусити Росію до дипломатії

За словами глави держави, новий перелік цілей сформовано з урахуванням їхнього реального впливу на можливості Росії продовжувати війну. Основною метою таких операцій залишається посилення тиску на країну-агресора, щоб змусити її до дипломатичного врегулювання через економічні втрати, ураження об'єктів військово-промислового комплексу та порушення логістичних ланцюгів.

"Ми погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – відповідно до їхнього реального впливу на Росію та її здатність продовжувати й затягувати цю війну", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що план українських далекобійних "санкцій" реалізується відповідно до визначених пріоритетів. За його словами, дальність ураження українських засобів уже перевищує 3 тисячі кілометрів, а розвиток спроможностей для ударів на ще більші відстані триває.

Водночас Зеленський наголосив, що стратегічна глибина тилу, яка тривалий час була однією з ключових переваг Росії, поступово перетворюється на її слабке місце. Він зауважив, що значна частина російської протиповітряної оборони нині зосереджена навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга.

За словами президента, українські безпілотники вже підтвердили здатність уражати цілі в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених районах Росії. Від початку реалізації плану далекобійних ударів цього року Сили оборони виконали понад тисячу вогневих завдань.

Як повідомив глава держави, серед уражених цілей – нафтові об'єкти, підприємства військово-промислового комплексу та критично важливі логістичні вузли, що забезпечують функціонування російської армії.

Окремо Зеленський підкреслив, що Україна передала російському політичному керівництву всі необхідні пропозиції для завершення війни на умовах гідного миру, а міжнародні партнери Києва добре розуміють, які кроки потрібні для досягнення такого результату.

Нагадаємо, удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад 180 млрд рублів ($2,3 мільярда доларів США) і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію.